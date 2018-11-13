Гучне вбивство 90-х: у Росії відновили розслідування загибелі Ігоря Талькова

Слідчий комітет РФ відновив розслідування кримінальної справи про вбивство радянського музиканта і автора пісень Ігоря Талькова.

Управління Слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу відновило розслідування кримінальної справи про вбивство радянського музиканта і автора пісень Ігоря Талькова.

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Слідство задовольнило клопотання вдови музиканта Тетяни Талькової про визнання її потерпілою. Мати Талькова, яка раніше була потерпілою у справі, померла, передає Медуза.

Після допиту в якості потерпілої Тетяні Тальковій дозволять ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, Ігор Тальков загинув у жовтні 1991 року при перестрілці в петербурзькому палаці спорту «Ювілейний». У 1992 році слідство звинуватило концертного директора Талькова Валерія Шляфмана у вбивстві з необережності. Шляфман до того моменту виїхав у Ізраїль, з яким у Росії тоді не було договору про екстрадицію. У Росії він заочно арештований. У 1993 році виробництво у кримінальній справі про вбивство Талькова було призупинено.