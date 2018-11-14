Сильно постарілий Джонні Депп вперше за довгий час з'явився на публіці (фото)
12:20, 14 листопада 2018Світ
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Депп вибрав для вечора чорний total look та зробив акцент на аксесуарах: ланцюгах і сережках.
Актор виглядав трохи втомленим, а на його обличчі виднілися зморшки / redcarpetmood
Голлівудський актор Джонні Депп вперше за довгий час вийшов у світ.
Вчора в Лондоні відбулася прем'єра нового фільму за участю Деппа "Фантастичні тварини: Злочини Гриндевальда", на яку прийшли всі актори, що виконали ключові ролі в картині, в їхньому числі і 55-річний актор.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
Депп вибрав для вечора чорний total look, а зробив акцент на аксесуарах: ланцюгах і сережках.
Актор виглядав трохи втомленим, а на його обличчі виднілися зморшки.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, "Фантастичні тварини 2" назвали найгіршим фільмом в історії всесвіту Гаррі Поттера.
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