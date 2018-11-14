Сильно постарілий Джонні Депп вперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

Депп вибрав для вечора чорний total look та зробив акцент на аксесуарах: ланцюгах і сережках.

Голлівудський актор Джонні Депп вперше за довгий час вийшов у світ.

Вчора в Лондоні відбулася прем'єра нового фільму за участю Деппа "Фантастичні тварини: Злочини Гриндевальда", на яку прийшли всі актори, що виконали ключові ролі в картині, в їхньому числі і 55-річний актор.

Депп вибрав для вечора чорний total look, а зробив акцент на аксесуарах: ланцюгах і сережках.

Актор виглядав трохи втомленим, а на його обличчі виднілися зморшки.

Як повідомляв УНІАН, "Фантастичні тварини 2" назвали найгіршим фільмом в історії всесвіту Гаррі Поттера.