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Сильно постарілий Джонні Депп вперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

12:20, 14 листопада 2018
Світ
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Актор виглядав трохи втомленим, а на його обличчі виднілися зморшки / redcarpetmood

Вчора в Лондоні відбулася прем'єра нового фільму за участю Деппа "Фантастичні тварини: Злочини Гриндевальда", на яку прийшли всі актори, що виконали ключові ролі в картині, в їхньому числі і 55-річний актор.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

Депп вибрав для вечора чорний total look, а зробив акцент на аксесуарах: ланцюгах і сережках.

Актор виглядав трохи втомленим, а на його обличчі виднілися зморшки.

REUTERS

Як повідомляв УНІАН, "Фантастичні тварини 2" назвали найгіршим фільмом в історії всесвіту Гаррі Поттера.

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Теги: #Джонні Депп