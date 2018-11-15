National Interest: Російський Т-14 «Армата» програє ізраїльському танку Merkava

Автоматизована башта російського танка стала його головним уразливим місцем.

Росія використовує свою кампанію в Сирії для випробування в бою найновішого озброєння. Тому якщо раптом Кремль вирішить відправити в цю багатостраждальну країну свої танки Т-14 «Армата», ніхто не здивується.

Про це пише National Interest, додаючи, що Москва зараз будує 20 прототипів танка. А з часом сотню таких машин планують передати другій мотострілецькій дивізії РФ. І якщо Кремль все ж відправить кілька Т-14 в Сирію, щоб перевірити їхні можливості в реальному бою, не виключено, що ці машини можуть зіштовхнутися з танками Merkava, якими озброєна армія Ізраїлю. Втім, це теж може статися лише за тієї умови, якщо Тель-Авів наважиться на наземну операцію в Сирії.

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Остання ізраїльська розробка Merkava IV Windbreaker – це чудовий танк, оснащений системою активного захисту Trophy (APS), системою управління боєм Tzayad і покращеними засобами «виживання», такими як модульна броня. Більше того, Merkava IV ще буде вдосконалюватися, зокрема, за рахунок встановлення революційних розробок, таких як вбудована в шолом система Elbit Iron Vision, яка дозволяє танкістам «бачити» все навколо танка за допомогою зовнішніх камер без потреби відкривати люки. Ця система відкриває безпрецедентні можливості для екіпажу в сфері аналізу ситуації. Її випробували в 2017 році. Поки не відомо, як скоро армія Ізраїлю почне її використовувати. Однак, це може статися найближчим часом. Ізраїль першим розробив таку технологію. Але Росії теж ніхто не забороняв працювати над чимсь подібним.

«Дискусія експертів зараз триває в основному навколо питання, чи командиру танка дійсно бракує огляду середовища, коли він сидить в танку. І чи відео-камери і системи оптичного прицілювання можуть насправді забезпечити ту ж інформацію, що й обладнання для прицілювання, яке вже зараз стоїть на бойових танках», - пояснив інженер Університету прикладних наук і ліквідатор вибухонебезпечних пристроїв Збройних сил Швейцарії капітан Стефан Бюхлер.

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«Погляд на ситуацію в небі може дати технічну відповідь. Пілот F-35 може бачити детально ситуацію навколо літака на проекційному дисплеї. Комп’ютер генерує віртуальний 3D-світ за допомогою відеосигналів з камер, вбудованих по всій машині. І ця модель накладається на оптичне зображення в залежності від напрямку, куди зараз дивиться пілот. З такою технологією, яку пропонує ізраїльська Elbit Systems під назвою Iron Vision і яку можна встановити на наземні бронемашини, командир Т-14 зміг би бачити в рази більше, ніж навіть командир бойового танка з керованою баштою», - пояснив він.

Російський Т-14 «Армата» має теж деякі передові системи захисту, які можуть навіть в чомусь переважати над тими, які встановлені на Merkava. Але його головною рисою стала автоматизована башта. Російський танк пропонує чудові мобільність. Він швидкий і маневрений.

«Т-14 має таку ж вогневу потужність, як Leopard 2 чи M1 Abrams. Однак, його бойова вага – лише 48 тон, що робить його на 20% легшим, а отже більш гнучким», - пояснив Бюхлер, додавши, що російський танк також вужчий, ніж його західні опоненти. Це може відбитися на стійкості. Але зважаючи на його меншу вагу, це не обов’язково так. Він зауважив також, що окрім активної і пасивної броні, безпечнішим для екіпажу «Армату» робить автоматизована башта. Але це також і «Ахіллесова п’ята» російської розробки.

В питанні сенсорів і обізнаності про ситуацію, ізраїльський Merkava має величезну перевагу над російським Т-14. А оскільки в башті російського танка немає нікого, танкіст не може просто відкрити люк і визирнути для кращої оцінки ситуації. Ізраїльська система Iron Vision вирішує цю проблему. Але у Росії нічого подібного немає. На нинішній версії Т-14 точно не встановлено аналогічну систему. Саме це і робить ізраїльський Merkava кращим. Завдяки системі сенсорів на своїх танках у Тель-Авіва буде значна перевага над Москвою і будь-яким її танком в бою. А в танкових сутичках екіпаж, який побачив ворога першим, майже завжди перемагає.