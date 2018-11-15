Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині
14:08, 15 листопада 2018Світ
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За даними видання, Джорджина Родрігес відповіла згодою і вже вибирає весільну сукню.
Кріштіану Роналду / REUTERS
Нападник туринського футбольного клубу «Ювентус» Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині — іспанській моделі Джорджині Родрігес.
Про це пише британський таблоїд Mirror з посиланням на газету Correio da Manha.
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За даними видання, вона відповіла згодою і вже вибирає весільну сукню.
Ілюстрація / REUTERS
Нещодавно закоханих сфотографували під час романтичної вечері в Лондоні. На лівій руці Родрігес було величезне кільце з діамантами від Cartier.
Пізніше сама Джорджина показала фото з обручкою на лівій руці у своєму Instagram.
instagram.com/georginagio
Як повідомлялося, Роналду і Джорджина виховують чотирьох дітей. Трьох футболісту народили сурогатні матері. У листопаді 2017 року у Джорджіни народилася дочка від Роналду.
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