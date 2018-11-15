У мережу потрапили фото легендарного екс-"ангела" Victoria's Secret з оголеними грудьми
15:57, 15 листопада 2018Світ
1212 0
Алессандра Амбросіо була одним з найбільш відомих і впізнаваних "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret, але в 2017 році вона покинула компанію.
На фотографіях модель позує на березі повністю оголеною / Super
У мережу потрапили фото оголеної бразильської супер-моделі і легендарного екс-ангела Victoria's Secret Алессандри Амбросіо.
Знімки опублікував Telegram-канал Super.
На фотографіях модель позує на березі повністю голою. На знімках можна побачити голі груди Амбросіо.
Super
Super
Super
Читайте також"Дівчина з траси": Лорак рознесли в Instagram за екстремальне міні (відео)
Зазначимо, що Амбросіо була одним з найбільш відомих і впізнаваних "анеглів" білизняного бренду Victoria's Secret, але в 2017 році вона покинула компанію. У моделі є двоє дітей.
Як повідомляв УНІАН, найскандальніша учасниця "Танців з зірками" станцювала стриптиз на телешоу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter