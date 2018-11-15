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У мережу потрапили фото легендарного екс-"ангела" Victoria's Secret з оголеними грудьми

15:57, 15 листопада 2018
Світ
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На фотографіях модель позує на березі повністю оголеною / Super

Знімки опублікував Telegram-канал Super.

На фотографіях модель позує на березі повністю голою. На знімках можна побачити голі груди Амбросіо.

Super
Super
Super

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Зазначимо, що Амбросіо була одним з найбільш відомих і впізнаваних "анеглів" білизняного бренду Victoria's Secret, але в 2017 році вона покинула компанію. У моделі є двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, найскандальніша учасниця "Танців з зірками" станцювала стриптиз на телешоу.

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Теги: #фоторепортаж#модель