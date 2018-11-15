Lockheed Martin поставить Пентагону 255 новітніх винищувачів F-35
16:30, 15 листопада 2018Світ
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Згідно з планами, поставки нових винищувачів повинні завершитися до 2023 року.
Ілюстрація / REUTERS
Американська компанія Lockheed Martin отримала контракт Пентагону на поставку 255 багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників F-35.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на компанію, передає РБК.
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Загальна сума контракту - 22,7 мільярда доларів. Згідно з планами, поставки повинні завершитися до 2023 року.
Lockheed Martin отримала контракт на поставку восьми вертольотів MH-60, сума операції оцінюється в $388 мільйонів.
Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство оборони США призупинило польоти новітніх винищувачів F-35 на 48 годин.
Перед цим в штаті Південна Кароліна розбився винищувач F-35B, пілоту літака вдалося катапультуватися.
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