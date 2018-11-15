Lockheed Martin поставить Пентагону 255 новітніх винищувачів F-35

Згідно з планами, поставки нових винищувачів повинні завершитися до 2023 року.

Американська компанія Lockheed Martin отримала контракт Пентагону на поставку 255 багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників F-35.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на компанію, передає РБК.

Читайте такожСША вперше використали винищувач F-35 в бою

Загальна сума контракту - 22,7 мільярда доларів. Згідно з планами, поставки повинні завершитися до 2023 року.

Lockheed Martin отримала контракт на поставку восьми вертольотів MH-60, сума операції оцінюється в $388 мільйонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство оборони США призупинило польоти новітніх винищувачів F-35 на 48 годин.

Перед цим в штаті Південна Кароліна розбився винищувач F-35B, пілоту літака вдалося катапультуватися.