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Lockheed Martin поставить Пентагону 255 новітніх винищувачів F-35

16:30, 15 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на компанію, передає РБК.

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Загальна сума контракту - 22,7 мільярда доларів. Згідно з планами, поставки повинні завершитися до 2023 року.

Lockheed Martin отримала контракт на поставку восьми вертольотів MH-60, сума операції оцінюється в $388 мільйонів.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство оборони США призупинило польоти новітніх винищувачів F-35 на 48 годин.

Перед цим в штаті Південна Кароліна розбився винищувач F-35B, пілоту літака вдалося катапультуватися.

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Теги: #винищувач#Пентагон#Lockheed Martin