Фотографії повністю оголеної Ріанни "злили" в мережу
10:54, 19 листопада 2018Світ
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На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру.
На двох фото Ріанна постає повністю оголеною / Super
Одна з найпопулярніших темношкірих співачок Ріанна стала черговою жертвою хакерів.
Фото опублікував Telegram-канал Super.
На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру.
Super
Судячи з зачіски артистки і її фігури, хакери вкрали знімки з архіву співачки - зараз Ріанна може похвалитися більш пишними формами і довгим волоссям.
Як повідомляв УНІАН, в мережу потрапили фото легендарного екс-"ангели" Victoria's Secret з оголеними грудьми.
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