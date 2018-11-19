этот материал доступен на русском

Фотографії повністю оголеної Ріанни "злили" в мережу

10:54, 19 листопада 2018
Світ
4182 0
На двох фото Ріанна постає повністю оголеною / Super

Фото опублікував Telegram-канал Super.

На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру.

Super

Судячи з зачіски артистки і її фігури, хакери вкрали знімки з архіву співачки - зараз Ріанна може похвалитися більш пишними формами і довгим волоссям.

Як повідомляв УНІАН, в мережу потрапили фото легендарного екс-"ангели" Victoria's Secret з оголеними грудьми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ріанна