Фотографії повністю оголеної Ріанни "злили" в мережу

На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру.

Одна з найпопулярніших темношкірих співачок Ріанна стала черговою жертвою хакерів.

Фото опублікував Telegram-канал Super.

На двох фото Ріанна постає повністю оголеною, демонструючи лінії від засмаги і струнку фігуру.

Судячи з зачіски артистки і її фігури, хакери вкрали знімки з архіву співачки - зараз Ріанна може похвалитися більш пишними формами і довгим волоссям.

Як повідомляв УНІАН, в мережу потрапили фото легендарного екс-"ангели" Victoria's Secret з оголеними грудьми.