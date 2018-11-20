Forbes назвав найвисокооплачуванішу співачку року

Цього року перше місце посіла співачка Кеті Перрі.

Кеті Перрі, яка заробила за рік 83 млн доларів, очолила щорічний рейтинг Forbes найвисокооплачуваніших співачок.

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Про це повідомляється на сайті видання. Другу сходинку посіла Тейлор Свіфт з 80 мільйонами (лідер 2016 року), на третьому місці розташувалася Бейонсе (65 мільйонів, лідер 2017 року).

Кеті Перрі вдалося повернутися на перше місце завдяки концертам у рамках туру Witness: The Tour. Вона також очолювала рейтинг Forbes в 2015 році, заробивши 135 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Forbes назвав найвисокооплачуванішу актрису серіалів.