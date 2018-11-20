З'явився трейлер дитячої версії "Дедпула 2" (відео)

У фільмі Дедпул буде читати казки на ніч.

На YouTube-каналі кінокомпанії 20th Century Fox опублікували перший трейлер фільму "Жив-був Дедпул", що є відцензурованою версією фільму "Дедпул-2".

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З оригінальної картини прибрали криваві сцени. Додатково було додано епізоди, у яких Раян Рейнольдс в образі Дедпула читає казки акторові Фреду Севіджу. Це є відсиланням до фільму "Принцеса-наречена" 1987 року, повідомляє Variety.

Там Севідж зіграв роль хлопчика, якому теж читали казки перед сном. Картина вийде 11 грудня 2018 року.