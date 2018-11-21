Business Insider: Флот F-35 США показав силу, яка і не снилась Росії

У Америки є великий флот стелс-винищувачів, готовий вступити в бій просто зараз, чим не може похвалитися ні Москва, ні Пекін.

Авіабаза Хілл в Юті в понеділок провела масштабні навчання, під час яких три десятка новітніх F-35 Lightning II ВПС США злетіли один за одним і провели маневри, підтримуючи стрій.

Це стало демонстрацією сили, з якою не може зрівнятися жоден іноземний суперник Америки, пише Business Insider. 388-е і 419-те крило стали першими підрозділами ВПС США, які повністю укомплектовані F-35A. Їхні спільні маневри показали, що найдорожча програма озброєння у історії нарешті готова до розгортання і дій.

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«Ми готові йти в бій вже сьогодні. А навчання з залученням численних ескадронів F-35 можуть продемонструвати нашу здатність побороти потенційних ворогів, звідки б вони не прийшли», - сказав майор Калеб Гітменн.

Видання нагадує, що Китай і Росія намагалися створити власні винищувачі п’ятого покоління, які б могли зрівнятися з F-35. Але їхні літаки не готові продемонструвати ті ж можливості, що і американські в понеділок. Попри те, що китайський J-20 і російський Су-57 були оголошені «готовими до операцій», їхні реальні «операції» до цього часу були лише дешевим піаром.

Видання пояснює, що у J-20, розробленого для Збройних сил Китаю, досі немає потрібних двигунів. Це перекреслює потенціал ефективності літака. Не спроможність до цього часу зробити двигун для винищувача п’ятого покоління – це «приниження» для ВПС, які хочуть перевершити американську армію. У Китаю, вірогідно, є кілька десятків J-20. Експерти сказали Business Insider, що всі моделі, які демонстрував до цього часу Пекін, були в стані прототипу і ще не готові до масового виробництва чи бою.

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«Нам нічого не відомо про існування більше чотирьох серійних машин. Якщо п’ята десь є, тоді це вже новина», - сказав експерт Інституту аерокосмічних досліджень Китаю Лоренс Треветан, який співпрацює з Військово-повітряними силами США.

Росія ж називає свій Су-57 «перевіреним у бою» після того, як літак впродовж кількох днів скидав бомби на неозброєних ворогів режиму Башара Асада в Сирії. Але цей винищувач досі далекий від статусу придатного для реальних операцій. Бойові завдання, в яких брав Су-57, могли виконати навіть старі радянські літаки, які Росія відправила базуватися у Сирію. Його статус стелс-винищувача п’ятого покоління лишається не підтвердженим, попри всі заяви в Москві. На додачу існує максимум 12 Су-57. Ці літаки також не мають остаточного двигуна. А Кремль не подає жодних натяків на те, що він збирається закупити ці літаки для своїх бойових бригад.

Коротше кажучи, світу обіцяли, що до кінця поточного десятиліття з’являться три винищувачі п’ятого покоління. Але станом на листопад існує лише один, який виробляють масово - F-35.

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У США 91 такий літак, у їхніх союзників – 28, а ще 22 були продані іншим країнам. Загалом же Вашингтон замовив понад 2 тисячі F-35, які будуть злітати з землі, авіаносців і навіть імпровізованих злітних смуг. У американських пілотів є роки на те, щоб розробити нові тактики для літака, з можливостями якого поки що не може зрівнятися жоден інший. Росія і Китай часто говорять про теоретичні і майбутні можливості своїх нових винищувачів. Але сьогодні на питання, хто переможе: F-35, J-20 чи Су-57, - відповідь проста і очевидна.