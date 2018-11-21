этот материал доступен на русском

Роберт Де Ніро розлучається з дружиною після 20 років шлюбу

11:24, 21 листопада 2018
Світ
644 0
REUTERS

Читайте такожРоберт Де Ніро вперше розповів про інцидент з надісланою бомбою

Про це повідомляє портал Page Six. Відзначається, що подружжя не живе разом з початку літа. При цьому у зіркової пари двоє дітей - син Елліот 1998 року народження і молодша дочка Олена, народжена від сурогатної матері. У 75-річного актора також є ще четверо дітей від попередніх стосунків.

Як повідомляє джерело, найближчим часом актори публічно оголосять про розлучення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Роберт де Ніро