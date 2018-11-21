Роберт Де Ніро розлучається з дружиною після 20 років шлюбу
11:24, 21 листопада 2018Світ
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Подружжя не живе разом з початку літа.
REUTERS
Відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро вирішив розлучитися з Грейс Хайтаєр, на якій одружений з 1997 року.
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Про це повідомляє портал Page Six. Відзначається, що подружжя не живе разом з початку літа. При цьому у зіркової пари двоє дітей - син Елліот 1998 року народження і молодша дочка Олена, народжена від сурогатної матері. У 75-річного актора також є ще четверо дітей від попередніх стосунків.
Як повідомляє джерело, найближчим часом актори публічно оголосять про розлучення.
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