Екс-наречений Періс Хілтон вимагає від неї повернути діамантову обручку за $2 мільйони

За законом Каліфорнії, у Кріса Зілки є юридичні підстави для таких вимог.

Американський актор і модель Кріс Зілка, заручини з яким днями розірвала світська левиця Періс Хілтон, вимагає від колишньої нареченої повернути обручку з величезним діамантом в 20 карат.

Читайте такожСкандальна американська зірка Періс Хілтон виходить заміж за актора українського походження (відео)

Вартість обручки становить $2 млн. Проте Кріс Зілка придбав його з великою знижкою у ювеліра, добре знайомого з Періс, передає ТСН з посиланням на TMZ.

Телезірка і світська левиця відмовляється повертати обручку, оскільки вважає, що саме завдяки їй Кріс зміг купити прикрасу "недорого".

Між тим видання відзначає, що претензії актора мають юридичну основу: за законом штату Каліфорнія наречений дійсно може вимагати повернення обручки у разі, якщо весілля з якихось причин не відбулося.

Зазначимо, що весілля 37-річної Періс і 33-річного актора було вже заплановано. Кріс зробив пропозицію Періс у січні 2018 року під час відпочинку в Аспені. Весілля повинне було відбутися в листопаді, але Періс перенесла його на 2019 рік, пославшись на велику завантаженість свого робочого графіка.

І тепер, після майже двох років стосунків, дівчина взагалі передумала йти під вінець.