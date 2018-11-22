Помер британський співак Девін Ліма

Минулого року Девіну поставили страшний діагноз - рак надниркових залоз.

На 42-му році життя помер британський поп-співак, учасник популярного у 1990-і тріо LFO Девін Ліма.

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Про це повідомляє TMZ з посиланням на родичів виконавця. Відзначається, що співак мужньо боровся з онкологією. Минулого року Девіну поставили страшний діагноз - рак надниркових залоз. Однак йому не вдалося перемогти недугу. Вранці 21 листопада серце музиканта зупинилося.

Ліма став учасником колективу LFO в 1999 році. Одна з популярних пісень гурту - Summer Girls. Усього вони випустили два альбоми - LFO і Life is Good. У 2010 році у віці 36 років помер один з учасників тріо Річ Кронін. У музиканта була лейкемія (рак крові).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії помер відомий співак, виконавець знаменитого хіта "Плаче дівчина в автоматі" Євген Осін.