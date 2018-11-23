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У мережі з'явився тизер фільму "Король лев"

09:22, 23 листопада 2018
Світ
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Вийшов тизер фільму "Король лев" / скріншот

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Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі Walt Disney Studios.

"Повністю оновлений "Король лев" режисера Джона Фавро перемістить глядача в Африканську савану, де майбутній король повинен буде подолати зраду і трагедію, щоб отримати своє законне місце на Скелі Предків", - йдеться в описі під відео.

Прем'єра фільму запланована на 19 липня 2019 року.

Відео Walt Disney Studios

Як повідомляв УНІАН, студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала дитячу версію "Дэдпула 2".

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Теги: #фільм#Disney