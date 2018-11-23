У мережі з'явився тизер фільму "Король лев"
09:22, 23 листопада 2018Світ
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Прем'єра фільму запланована на 19 липня 2019 року.
Вийшов тизер фільму "Король лев" / скріншот
Студія Walt Disney опублікувала тизер фільму "Король лев", який стане рімейком однойменного мультфільму 1994 року.
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Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі Walt Disney Studios.
"Повністю оновлений "Король лев" режисера Джона Фавро перемістить глядача в Африканську савану, де майбутній король повинен буде подолати зраду і трагедію, щоб отримати своє законне місце на Скелі Предків", - йдеться в описі під відео.
Прем'єра фільму запланована на 19 липня 2019 року.
Відео Walt Disney Studios
Як повідомляв УНІАН, студія 20th Century Fox на своєму каналі на YouTube опублікувала дитячу версію "Дэдпула 2".
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