Скандальний лідер гурту «Ленінград» Сергій Шнуров пояснив, чому не їздить до України

Виконавець зазначив, що не згоден з тими, хто закликає підтримувати зв'язки з нашою країною і «не піддаватися політичним вітрам».

Лідер групи «Ленінград» Сергій Шнуров в інтерв'ю журналу «Росія в глобальній політиці» розповів, чому не виступає з гастролями в Україні.

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Виконавець зазначив, що не згоден з тими, хто закликає підтримувати зв'язки з нашою країною і «не піддаватися політичним вітрам», пише "Капітал".

Лідер «Ленінграда» відповів, що якщо поїде сюди, то буде не особливо прийнятий тут, а потім не особливо прийнято на батьківщині. «Навіщо мені це?».

Нагадаємо, що скандально відомий сайт «Миротворець» в 2017 році вніс у свою базу Сергія Шнурова через виступ гурту в Севастополі в 2016 році. На це музикант заявив, що поставиться спокійно, якщо його не пустять в Україну.