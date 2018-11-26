Анджеліна Джолі вирішила стати ведучою на радіо

Як Джолі буде поєднувати зйомки в кіно і нову роботу, інсайдери не повідомляють.

Анджеліна Джолі, яка днями в монохромному вбранні відвідала світський захід, освоює нову професію - тепер зірка буде підкорювати радіоефіри.

Читайте такожБред Пітт виграв суд у Анджеліни Джолі

Актриса і режисер Анджеліна Джолі буде ведучою і редактором програми "Radio 4 Today" на телеканалі ВВС, передає ТСН. І ймовірно це стане найпопулярнішою радіопрограмою року, що минає.

У новому амплуа Анджеліна дебютує 28 грудня.

В ефірах цієї програми піднімають складні теми, невирішені і глобальні проблеми людей, які опинилися в скрутній ситуації.

Перший ефір Анджеліни буде присвячений темі біженців, головною проблемою, якою займається Джолі як посол ООН. Також однією з тем радіоефіру Енджі буде приниження жінок-військових.

Оточення актриси каже, що Джолі неймовірно щаслива, що у неї буде можливість кожні вихідні обговорювати вкрай важливі для людства питання. Як Джолі буде поєднувати зйомки в кіно і нову роботу, не повідомляється.

Нагадаємо, що досі одружені Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжили шлюборозлучний процес до наступного року.