Анджеліна Джолі вирішила стати ведучою на радіо
Анджеліна Джолі, яка днями в монохромному вбранні відвідала світський захід, освоює нову професію - тепер зірка буде підкорювати радіоефіри.
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Актриса і режисер Анджеліна Джолі буде ведучою і редактором програми "Radio 4 Today" на телеканалі ВВС, передає ТСН. І ймовірно це стане найпопулярнішою радіопрограмою року, що минає.
У новому амплуа Анджеліна дебютує 28 грудня.
В ефірах цієї програми піднімають складні теми, невирішені і глобальні проблеми людей, які опинилися в скрутній ситуації.
Перший ефір Анджеліни буде присвячений темі біженців, головною проблемою, якою займається Джолі як посол ООН. Також однією з тем радіоефіру Енджі буде приниження жінок-військових.
Оточення актриси каже, що Джолі неймовірно щаслива, що у неї буде можливість кожні вихідні обговорювати вкрай важливі для людства питання. Як Джолі буде поєднувати зйомки в кіно і нову роботу, не повідомляється.
Нагадаємо, що досі одружені Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжили шлюборозлучний процес до наступного року.