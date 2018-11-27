Прем'єра "Аквамена": екс-дівчина Ілона Маска шокувала дивним вбранням (фоторепортаж)
14:00, 27 листопада 2018Світ
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Ембер в ньому була схожа на свою героїню — королеву Атлантиди, однак не всі оцінили таку креативність.
У Лондоні відбулася прем'єра фільму "Аквамен" за коміксів DC.
Ембер Херд, яка зіграла королеву підводного світу Міру, постаралася зробити захід незабутнім - актриса з'явилася на килимовій доріжці в довгій сукні від Valentino, шапочці і туфлях від Brian Atwood.
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Ембер в ньому була схожа на свою героїню — королеву Атлантиди, однак не всі оцінили таку креативність. У мережі назвали наряд позбавленим смаку, особливо шанувальникам фільму не сподобалася шапочка на голові актриси.
Як повідомлялося, Ілон Маск вийшов у світ з новою дівчиною.
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