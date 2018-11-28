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Губка Боб залишився без творця: у США помер автор легендарного мультсеріалу

06:07, 28 листопада 2018
Світ
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У США помер автор мультсеріалу "Губка Боб" / скріншот

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Про це повідомляється в офіційному Twitter телеканалу Nickelodeon.

«Ми із сумом повідомляємо новину про смерть Стівена Хілленберга, творця «Губки Боба Квадратні Штани», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як передає Reuters, Хілленберг був хворий боковим аміотрофічним склерозом.

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Теги: #мультфільм