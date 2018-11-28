Губка Боб залишився без творця: у США помер автор легендарного мультсеріалу
06:07, 28 листопада 2018Світ
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У США на 57-му році життя помер Стівен Хілленберг, автор популярного мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".
У США помер автор мультсеріалу "Губка Боб" / скріншот
Творець мультиплікаційного серіалу «Губка Боб Квадратні Штани» помер у віці 57 років.
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Про це повідомляється в офіційному Twitter телеканалу Nickelodeon.
«Ми із сумом повідомляємо новину про смерть Стівена Хілленберга, творця «Губки Боба Квадратні Штани», — йдеться в офіційному повідомленні.
Як передає Reuters, Хілленберг був хворий боковим аміотрофічним склерозом.
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