Губка Боб залишився без творця: у США помер автор легендарного мультсеріалу

У США на 57-му році життя помер Стівен Хілленберг, автор популярного мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

Творець мультиплікаційного серіалу «Губка Боб Квадратні Штани» помер у віці 57 років. Читайте такожТворці анонсували фінал серіалу «Час пригод» Про це повідомляється в офіційному Twitter телеканалу Nickelodeon. «Ми із сумом повідомляємо новину про смерть Стівена Хілленберга, творця «Губки Боба Квадратні Штани», — йдеться в офіційному повідомленні. Як передає Reuters, Хілленберг був хворий боковим аміотрофічним склерозом.

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