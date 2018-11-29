55-річний Тарантіно вперше в житті одружився (фото, відео)

Обраницею режисера стала 35-річна ізраїльська співачка і модель Даніелла Пік.

Всесвітньо відомий режисер Квентін Тарантіно попрощався з холостяцьким життям у віці 55 років.

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28 листопада режисер одружився на своїй нареченій - 35-річній ізраїльській співачці і моделі Даніеллі Пік, повідомляє People.

Пара заручилася у вересні 2017 року, через рік після знайомства. На вечірці з нагоди заручин були присутні голлівудські актори, які зіграли головні ролі у фільмах Тарантіно: Ума Турман, Брюс Віліс, Семюель Л. Джексон та інші.

Для режисера, як і для його дружини, цей шлюб став першим у житті. Раніше відсутність дружини Тарантіно пояснював тим, що робота забирає весь його час.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 57-річна зірка фільму "Вбити Білла" вперше вийшла заміж за 72-річного рок-музиканта.