Помер екс-президент США Джордж Буш-старший
08:39, 01 грудня 2018Світ
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Джордж Буш старший / REUTERS
Ввечері 30 листопада в США у віці 94 років помер 41-й президент Джордж Буш старший.
Про це йдеться в заяві його сина, 43 президента США Джорджа Буша молодшого, опублікованій прес-секретарем Джимом Макгратом.
"Джеб, Неіл, Марвін і я з сумом повідомляємо, що після 94 чудових років наш дорогий батько помер. Джордж Герберт Вокер Буш був людиною з сильним характером і батьком, якого дочки і сини тільки могли бажати", - йдеться в заяві.
Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h— Jim McGrath (@jgm41) December 1, 2018
Час і місце похорону поки невідомі. За словами спікера, їх буде оголошено пізніше.
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада помер культовий італійський режисер Бернардо Бертолуччі.
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