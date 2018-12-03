США і Британія можуть посваритися через винищувачі F-35 - ЗМІ
06:15, 03 грудня 2018Світ
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Британські військові хочуть змінити програму закупівлі американських F-35.
Ілюстрація / REUTERS
Відносини між США і Великобританією можуть серйозно зіпсуватися через суперечки навколо винищувачів F-35.
За даними телеканалу Sky News, британські військові хочуть змінити програму закупівлі американських F-35.
Як зазначається, Британія має намір замість 138 винищувачів тільки морського базування, придбати F-35 типу А (наземного базування).
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При цьому такий крок, на думку експертів, підірве авіаносну програму країни і зробить Британію «зрадником» в очах США.
Телеканал наголошує, що США вважають ВМС Британії єдиним рівним флотом.
Раніше повідомлялося, що F-35 вперше сіли на авіаносець «Королева Єлизавета».
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