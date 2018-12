Кліп Аріана Гранде про колишніх хлопців побив рекорд і дав збій на каналі YouTube (відео)

Нове відео Аріана Гранде схвалили понад 5 мільйонів людей.

Новий кліп американської співачки Аріани Гранде про всіх її колишніх хлопців побив рекорд на каналі YouTube.

Нове відео, в якому співачка приміряла образи з комедій 2000-х «Добийся успіху», «Блондинка в законі» і «З 13 у 30», не тільки побило всі рекорди за кількістю переглядів, коментарів та лайків (понад 5,4 млн.), але і дало збій в системі хостингу.

«Аріана, відео Thank You, Next настільки круте, що буквально зламало інтернет (або, принаймні, відстрочило можливість залишати коментарі в YouTube на деякий час). Коментарі до відео приймаються, але трохи затримуються!», - написали розробники YouTube в Twitter.