Кліп Аріана Гранде про колишніх хлопців побив рекорд і дав збій на каналі YouTube (відео)
15:39, 03 грудня 2018Світ
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Нове відео Аріана Гранде схвалили понад 5 мільйонів людей.
Новий кліп американської співачки Аріани Гранде про всіх її колишніх хлопців побив рекорд на каналі YouTube.
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Нове відео, в якому співачка приміряла образи з комедій 2000-х «Добийся успіху», «Блондинка в законі» і «З 13 у 30», не тільки побило всі рекорди за кількістю переглядів, коментарів та лайків (понад 5,4 млн.), але і дало збій в системі хостингу.
«Аріана, відео Thank You, Next настільки круте, що буквально зламало інтернет (або, принаймні, відстрочило можливість залишати коментарі в YouTube на деякий час). Коментарі до відео приймаються, але трохи затримуються!», - написали розробники YouTube в Twitter.
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