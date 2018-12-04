National Interest: Розхвалений Су-57 лише декорація, яка не допоможе армії Росії

Дорога фотосесія не виправить економічний спад і магічним чином не збудує для російської армії сотні нових винищувачів.

Міністерство оборони РФ оприлюднило вражаюче відео з чотирма прототипами винищувача Су-57. Але яскрава картинка не зробить літак більш боєздатним.

Про це пише National Interest, додаючи, що Су-57 – красивий літак. Але він також і надто дорогий для Росії, яка не може собі дозволити закупку нової моделі у значних кількостях. На російському відео чотири двомоторних Су-57 летять у строю з Ан-12, з якого здійснювалася зйомка. Два російські прототипи стелс-літака приземлилися одночасно. А ще один виконав штопор.

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Чотири Су-57, які стали «акторами» російського відео – це майже половина з того, що російські ВПС змогли придбати з 2010 року, коли передовий винищувач здійснив свій перший політ. Всього у російських військових десяток таких літаків. Два Су-57 на короткий час були відправлені у Сирію в лютому 2018 року. Кремль тоді безпідставно заявив, що літак виконував бойові завдання у близькосхідній країні. Також у серпні 2018 року російський уряд замовив перший десяток серійних Су-57, щоб впродовж наступного року сформувати свій перший ескадрон з таких винищувачів. Економічний обвал змусив Москву скоротити оборонний бюджет. Тож вона вирішила не купувати нові літаки у великій кількості.

Поки не відомо, скільки розробка Су-57 вже коштувала Росії, скільки грошей знадобиться ще для завершення програми і скільки російські платники податків заплатять за кожен таких літак. США, приміром, заплатили понад 60 мільярдів доларів за 180 одиниць F-22 і збираються витратити ще 400 мільярдів за 2,3 тисячі F-35. Російський уряд спробував виставити нестачу грошей на Су-57 як перевагу, а не проблему.

«Сьогодні Су-57 вважається найкращим літаком у світі. Відповідно немає сенсу поспішати з масовим виробництвом цього винищувача п’ятого покоління», - сказав заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов.

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Але насправді у ВПС Росії дуже мало часу на те, щоб інтегрувати новий літак у структуру своїх сил. Розробка так званого «стелс-винищувача п’ятого покоління» розпочалася на початку 2000-х років. Але успіх цієї програми прив’язаний до оборонної стратегії Кремля від 2009 року, націлену виправити наслідки років скорочення оборонних витрат і падіння боєготовності армії. В травні 2009 року тогочасний президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про нову стратегію національної безпеки до 2020 року. Документ вихваляв Володимира Путіна за виведення Росії з «політичної і соціально-економічної кризи», а також висловлювалися сподівання, що країна «консолідує свій вплив на світовій арені», ставши однією з головних політичних і економічних сил.

«Безпрецедентні» нові витрати підтримували нову стратегію. Згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія стала однією з небагатьох країн світу, які витрачали на оборону більше 5% від ВВП. Завдяки цьому Москва профінансувала побудову п’яти виробничих ліній: одна для Су-57, три для виготовлення різних варіантів Су-27 включно з Су-30, Су-34 і Су-35, а ще одна лінія для виробництва МіГ-29. Російські ВПС отримали близько 200 нових і оновлених літаків у 2017 році і ще близько 100 цього року. Для порівняння, армія США замовила понад 400 нових літаків у 2018-му.

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Але економічний спад скоротив ВВП Росії на 4% у 2015 році, змусивши Москву змінити пріоритети. З бюджету на 2016-й було чітко видно, що у російського уряду більше немає грошей, щоб продовжувати витрачати колосальні гроші на військові проекти. Втім, кілька років щедрого фінансування сильно вплинули на ВПС Росії.

«Оптимістичні російські коментатори порівнюють тепер повітряні сили своєї країни з американськими, наголошуючи на приблизному кількісному паритеті з ВПС США», - сказав аналітик Кейр Гілс.

Але насправді це зовсім не так. В розпорядженні Росії не більше тисячі тактичних бойових літаків. Водночас, американські ВПС, ВМС і морська піхота мають в арсеналі більше трьох тисяч винищувачів. Щоб виконати амбітну оборонну стратегію від 2009 року, Кремлю потрібно до кінця наступного року купити ще тисячу нових літаків і гелікоптерів. Але через економічні проблеми і скорочення бюджету російській армії доведеться вдовольнитися невеликою кількістю нових літаків. А Су-57 Москва зможе купити не більше десятка.

На противагу цьому США вже зараз мають на озброєнні кілька сотень стелс-винищувачів п’ятого покоління F-22 і F-35. При цьому, величезна кількість нових F-35 замовлені або в процесі виробництва. Дорога фотосесія Су-57 не змінить реальність, в якій Росія переживає економічний спад. Гарні фото не збудують магічним чином сотні літаків, яких потребує російська армія. Тож Су-57 буде лише телевізійною зіркою. Зіграти важливу роль у російській військовій стратегії цей літак не зможе.