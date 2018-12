The Guardian назвала найкращі пісні 2018 року (відео)

This is America назвали найкращою піснею 2018 року.

Музичний відділ газети The Guardian склав список з 100 найкращих пісень 2018 року.

Перше місце в рейтингу, який був опублікований на сайті видання, зайняла пісня Дональда Гловера (сценічне ім'я Childish Gambino) This is America, передає DT.UA.

Як відзначають укладачі рейтингу, "кліп став справжньою сенсацією завдяки своїй візуальної складовій, але навіть у відриві від відео, пісня наповнена безліччю смислів".

На другому місці розташувалася Жанель Моне з піснею Make Me Feel, а замикає трійку лідерів Аріана Гранде з композицією No Tears Left to Cry. Ще одна пісня Гранде, Thank U, Next, увійшла до списку під шостим номером.

У першу десятку також увійшли Робін з піснями Honey і Missing U, Christine and the Queens з композицією Girlfriend, let's Eat Grandma з піснею Hot Pink, Cardi B з композицією I Like It і The 1975 з піснею Love It if We Made It.