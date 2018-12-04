"Аквамен", "Лускунчик" та нові "Месники": названо номінантів на «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти»

Шорт-лист з 10 фільмів буде опубліковано у другій половині грудня.

Американські кіноакадеміки назвали 20 фільмів, які поборються за премію «Оскар» в номінації «Найкращі візуальні ефекти». Список виглядає так: «Аквамен» «Бамблбі» «Крістофер Робін» «Світ Юрського періоду 2» «Місія нездійсненна: Наслідки» «Месники: Війна нескінченності» «Мері Поппінс повертається» «Острів собак» «Першому гравцеві приготуватися» «Пригоди Паддінгтона 2» «Суперсімейка 2» «Тихе місце» «Дивовижний світ Марвена» «Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда» «Хан Соло: Зоряні війни. Історії» «Хроніки хижих міст» «Людина на Місяці» «Людина-мураха і Оса» «Чорна Пантера» «Лускунчик і чотири королівства» Шорт-лист з 10 фільмів буде опубліковано у другій половині грудня. А остаточний список номінантів на 91 премію Американської кіноакадемії оголосять 22 січня 2019 року, повідомляє "Медіаняня". Вручення нагород відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцію прямого ефіру церемонії будуть вести понад 225 країн.

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