"Аквамен", "Лускунчик" та нові "Месники": названо номінантів на «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти»
Американські кіноакадеміки назвали 20 фільмів, які поборються за премію «Оскар» в номінації «Найкращі візуальні ефекти». Список виглядає так:
«Аквамен»
«Бамблбі»
«Крістофер Робін»
«Світ Юрського періоду 2»
«Місія нездійсненна: Наслідки»
«Месники: Війна нескінченності»
«Мері Поппінс повертається»
«Острів собак»
«Першому гравцеві приготуватися»
«Пригоди Паддінгтона 2»
«Суперсімейка 2»
«Тихе місце»
«Дивовижний світ Марвена»
«Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда»
«Хан Соло: Зоряні війни. Історії»
«Хроніки хижих міст»
«Людина на Місяці»
«Людина-мураха і Оса»
«Чорна Пантера»
«Лускунчик і чотири королівства»
Шорт-лист з 10 фільмів буде опубліковано у другій половині грудня. А остаточний список номінантів на 91 премію Американської кіноакадемії оголосять 22 січня 2019 року, повідомляє "Медіаняня".
Вручення нагород відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцію прямого ефіру церемонії будуть вести понад 225 країн.