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"Аквамен", "Лускунчик" та нові "Месники": названо номінантів на «Оскар» за «Найкращі візуальні ефекти»

15:59, 04 грудня 2018
Світ
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Американські кіноакадеміки назвали 20 фільмів, які поборються за премію «Оскар» в номінації «Найкращі візуальні ефекти». Список виглядає так:

«Аквамен»

«Бамблбі»

«Крістофер Робін»

«Світ Юрського періоду 2»

«Місія нездійсненна: Наслідки»

«Месники: Війна нескінченності»

«Мері Поппінс повертається»

«Острів собак»

«Першому гравцеві приготуватися»

«Пригоди Паддінгтона 2»

«Суперсімейка 2»

«Тихе місце»

«Дивовижний світ Марвена»

«Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда»

«Хан Соло: Зоряні війни. Історії»

«Хроніки хижих міст»

«Людина на Місяці»

«Людина-мураха і Оса»

«Чорна Пантера»

«Лускунчик і чотири королівства»

Шорт-лист з 10 фільмів буде опубліковано у другій половині грудня. А остаточний список номінантів на 91 премію Американської кіноакадемії оголосять 22 січня 2019 року, повідомляє "Медіаняня".

Вручення нагород відбудеться 24 лютого 2019 року в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцію прямого ефіру церемонії будуть вести понад 225 країн.

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Теги: #Оскар#Лускунчик#фільми і серіали#Месники: Війна нескінченності