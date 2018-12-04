Пріянка Чопра і Нік Джонас зіграли весілля: з'явилися перші фото

Християнську церемонію в минулу суботу провів батько нареченого Джонаса Пол Кевін Джонас старший.

Актриса, володарка титулу "Міс світу – 2000" Пріянка Чопра 1 грудня вийшла заміж за американського музиканта Ніка Джонаса, з яким заручена з травня 2018 року.

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А сьогодні у своєму Instagram-акаунті актриса виклала перші фото весільної церемонії, яка відбулася в Мумбаї і виглядала як п'єса в стилі Боллівуду, що розтягнулася на кілька днів.

"Одна з найособливіших речей, які нам дали наші відносини, – це злиття родин, які люблять і поважають один одного у вірі і культурах. Наше весілля було приголомшливим", – поділилася Пріянка.

Християнську церемонію в минулу суботу провів батько нареченого Джонаса Пол Кевін Джонас старший. Пріянка одягла весільну сукню Ralph Lauren, декоровану перламутровими блискітками, кришталевим бісером та кристалами Swarovski, пише видання Vogue.

Робота над вбранням зайняла в цілому 1826 годин. Плаття без бретелей, на яке було витрачено більше 2 мільйонів перламутрових блискіток завершувала 75-метрова тюль-вуаль.

Нік Джонас для християнської церемонії також вибрав Ralph Lauren. На нареченому в той день був двобортний костюм, а замість звичної хустки був шматочок весільного плаття Чопри з вишитими словами на урду, які в перекладі означали "моє життя".