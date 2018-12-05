Американський інститут кіномистецтва вибрав кращі фільми 2018 року

До списку переможців увійшли десять картин.

Американський інститут кіномистецтва (American Film Institute, AFI) вибрав десять кращих фільмів, які були випущені у 2018 році.

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Так, лауреатами премії AFI Awards-2018 стали музична драма "Зірка народилася", фантастичний бойовик "Чорна пантера", хоррор "Тихе місце", повідомляє 112.ua з посиланням на сайт організації.

Також інститут кіномистецтва відзначив картини "Восьмий клас", "Чорний клановець", "Щоденник пастиря", "Якщо Біл-стріт могла б заговорити", "Фаворитка", "Зелена книга" і "Мері Поппінс повертається".

Спеціальний приз AFI отримала картина "Рома" Альфонса Куарона, яка раніше стала кращим фільмом за версією кінокритиків Нью-Йорка.

Раніше в США національний комітет кінокритиків назвав кращим фільмом 2018 року "Зелену книгу" режисера Пітера Фарреллі.

Відзначимо, що фільм "Фаворитка" отримав 10 нагород британського незалежного кіно BIFA.