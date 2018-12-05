Музичні підсумки 2018: Billboard назвав найкращих артистів року (відео)

Дрейк очолив особистий рейтинг музикантів, Тейлор Свіфт не дала йому взяти гору в річному чарті альбомів.

Дрейк і Тейлор Свіфт посіли перші місця в ключових чартах видання Billboard за підсумками 2018 року.

Репер очолив особистий рейтинг артистів і колективів, а поп-співачка зі своїм свіжим релізом Reputation не дала йому повторити це досягнення в топ-200 альбомів року, пише 112.ua.

При цьому Дрейк став першим з 2005 року реп-виконавцем, яких очолив підсумковий особистий чарт Billboard, повторивши досягнення 50 Cent. Варто також відзначити, що в десятці найкращих артистів року цього разу виявилися троє жінок, тоді як роком раніше вона була чисто чоловічою. Топ артистів 2018 року виглядає так:

1 Дрейк

2 Post Malone

3 Ед Ширан

4 Тейлор Свіфт

5 Карді Бі

6 XXXTENTACION

7 Imagine Dragons

8 BTS

9 Бруно Марс

10 Камілла Кабельо

У свою чергу Тейлор Свіфт, яка фінішувала в особистому топі четвертою зі своєю платівкою Reputation, за підсумками 2018 очолила топ альбомів за версією Billboard.

Дрейк посів тут лише друге місце. А у робіт Post Malone посіли відразу дві сходинки рейтингу – 3 і восьму. Найкраща десятка релізів минулого року така:

1 Тейлор Свіфт – reputation

2 Дрейк – Scorpion

3 Post Malone – beerbongs & bentleys

4 Саундтрек до фільму "Найбільший шоумен"

5 Ед Ширан – ÷ (Divide)

6 Карді Бі – Invasion Of Privacy

7 Тревіс Скотт – ASTROWORLD

8 Post Malone – Stoney

9 XXXTENTACION – ?

10 Migos – Culture II

Тим часом до списку десяти найкращих пісень Дрейк увійшов двічі, тоді як Свіфт взагалі в нього не потрапила.

1 Дрейк – God's Plan

2 Ед Ширан – Perfect

3 Бебе Рекса і Florida Georgia Line – Meant To Be

4 Камілла Кабельо – Havana

5 Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar

6 Post Malone feat Dolla $ign – Psycho

7 Карді Бі, Bad Bunny і J Balvin – I Like It

8 Zedd, Maren Morris та Grey – The Middle

9 Дрейк – In My Feelings

10 Maroon 5 і Карді Бі – Girls Like You

Найкращим новим артистом за версією видання стала Карді Бі. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка працює в жанрі репу, якій вдалося двічі очолити чарт Billboard Hot 100.