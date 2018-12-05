Музичні підсумки 2018: Billboard назвав найкращих артистів року (відео)
Дрейк і Тейлор Свіфт посіли перші місця в ключових чартах видання Billboard за підсумками 2018 року.
Репер очолив особистий рейтинг артистів і колективів, а поп-співачка зі своїм свіжим релізом Reputation не дала йому повторити це досягнення в топ-200 альбомів року, пише 112.ua.
При цьому Дрейк став першим з 2005 року реп-виконавцем, яких очолив підсумковий особистий чарт Billboard, повторивши досягнення 50 Cent. Варто також відзначити, що в десятці найкращих артистів року цього разу виявилися троє жінок, тоді як роком раніше вона була чисто чоловічою. Топ артистів 2018 року виглядає так:
1 Дрейк
2 Post Malone
3 Ед Ширан
4 Тейлор Свіфт
5 Карді Бі
6 XXXTENTACION
7 Imagine Dragons
8 BTS
9 Бруно Марс
10 Камілла Кабельо
У свою чергу Тейлор Свіфт, яка фінішувала в особистому топі четвертою зі своєю платівкою Reputation, за підсумками 2018 очолила топ альбомів за версією Billboard.
Дрейк посів тут лише друге місце. А у робіт Post Malone посіли відразу дві сходинки рейтингу – 3 і восьму. Найкраща десятка релізів минулого року така:
1 Тейлор Свіфт – reputation
2 Дрейк – Scorpion
3 Post Malone – beerbongs & bentleys
4 Саундтрек до фільму "Найбільший шоумен"
5 Ед Ширан – ÷ (Divide)
6 Карді Бі – Invasion Of Privacy
7 Тревіс Скотт – ASTROWORLD
8 Post Malone – Stoney
9 XXXTENTACION – ?
10 Migos – Culture II
Тим часом до списку десяти найкращих пісень Дрейк увійшов двічі, тоді як Свіфт взагалі в нього не потрапила.
1 Дрейк – God's Plan
2 Ед Ширан – Perfect
3 Бебе Рекса і Florida Georgia Line – Meant To Be
4 Камілла Кабельо – Havana
5 Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar
6 Post Malone feat Dolla $ign – Psycho
7 Карді Бі, Bad Bunny і J Balvin – I Like It
8 Zedd, Maren Morris та Grey – The Middle
9 Дрейк – In My Feelings
10 Maroon 5 і Карді Бі – Girls Like You
Найкращим новим артистом за версією видання стала Карді Бі. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка працює в жанрі репу, якій вдалося двічі очолити чарт Billboard Hot 100.