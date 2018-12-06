Business Insider: Гелікоптер AH-64 Apache армії США має перевагу над російським Ка-52

Хоч видання відзначає маневреність російської моделі ударного гелікоптера, вона все ж має одну суттєву прогалину у протистоянні американському супернику.

Існує одна велика відмінність між транспортним і бойовим гелікоптерами на службі різних армій: один з них несе на борту купу зброї, а інший – купу вантажу.

Американський AH-64 Apache і російський Ка-52 часто вважаються найкращими ударними гелікоптерами у світі (а російський Мі-28Н з певної точки зору може претендувати на третє місце). Apache здійснив свій перший політ в 1975 році. З того часу він зазнав низки модифікацій. Найновіша його версія – це AH-64E.

У свою чергу російський Ка-52 з’явився лише в 1997 році як наступник Ка-50, відомого також як «Чорна акула». Видання Business Insider вирішило порівняти можливості цих ударних гелікоптерів, які служать арміям США і Росії.

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Заявлена максимальна швидкість Ка-52 – 350 кілометрів на годину. При цьому він може піднятися на висоту до 5,4 тисяч метрів і подолати більше тисячі кілометрів. У свою чергу, його американський суперник може похвалитися швидкістю до 300 кілометрів на годину, максимальною висотою 6,2 тисячі метрів, а дальністю польоту до 500 кілометрів.

Ка-52 має два гвинта з трьома лопастями, які рухаються в протилежних напрямках. Це робить російський гелікоптер надзвичайно маневреним. Російські ЗМІ стверджують, що він може зробити поворот на 90 градусів, лишаючись на місці. Американський Apache використовує традиційний чотирьохлопастевий гвинт, а також хвостовий гвинт.

На борту російський гелікоптер несе протитанкові керовані ракети «Вихор» і «Атака». Також К-52 озброєний ракетами класу «повітря-земля» Х-25МЛ і 80-міліметровими ракетами С-8. У модифікації Ка-52К також часто спостерігають на борту протикорабельні ракети Х-35, які можуть уражати ціль на відстані до 120 кілометрів. Крім того, на борту К-52 встановлено 30-міліметрову гармату 2А42.

Чим же озброєний Apache? Він несе 16 протитанкових ракет Hellfire і 76 ракет завбільшки 2,76 дюйми. Також американський ударний гелікоптер має 30-міліметровий кулемет і 1200 боєприпасів до нього. Модифікація AH-64E також має один важливий «козир в рукаві» - безпілотники. Завдяки їм екіпаж американського гелікоптера може збирати розвідувальні дані і відео, керуючи їх сенсорами і маршрутом польоту. Видання зауважує, що американські військові точно будуть розвивати можливості цих допоміжних безпілотних апаратів для ударних гелікоптерів у найближчому майбутньому.

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Підбиваючи підсумки, Business Insider вважає, що американський гелікоптер Apache перемагає російський Ка-52, але з невеликим відривом. Ка-52 має більшу вогневу силу. Він більш маневрений, ніж AH-64. Крім того, у російського гелікоптера навіть є система катапультування пілотів. Однак, безпілотники, якими оперує американський Apache значно підвищують його можливості у наданні вогневої підтримки з повітря.

У Збройних силах США тривали дискусії про те, щоб замінити Apache якимсь більш сучасним гелікоптером. Але генерал Вільям Гайлер, який командує Авіаційним центром американських сухопутних сил, заявив у вересні, що ці бойові машини будуть служити ще 30 років.