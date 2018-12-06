Лідер "Бумбоксу" розповів про концерт на кордоні з анексованим Кримом

Артист підкреслив, що окупований Росією Крим залишається частиною його дому.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів в сюжеті "Сніданку з 1+1" про свій концерт для кримчан, який відбувся 19 липня 2018 року на контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак.

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Про це пише ТСН. "У складі "Бумбоксу" відбувалися круті і значущі для мене події та концерти. Мабуть, найбільшим був концерт цього літа у Каланчаку. Я організував концерт на так званому кордоні з Кримом, тому що хотів передати привіт тим людям, які залишилися там - на окупованій території", - пояснив Хливнюк.

"Твій на сто відсотків" - саме так називається пісня групи "Бумбокс", яка через кілька днів після виходу засіла в серцях тисячі меломанів! Про музику, життя поза сценою і свій таємний коді розповів лідер гурту Андрій Хливнюк в рубриці "Персона".

Артист підкреслив, що окупований Росією Крим залишається частиною його будинку.

"Я там бував кожне літо і не лише влітку. Там мікрофонні стійки вже були забетоновані, якщо ви розумієте, про що я", - додав Андрій.