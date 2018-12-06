Леді Гага, Бредлі Купер та Ніколь Кідман: у США оголосили номінантів на «Золотий глобус»

Вручення нагород відбудеться в Каліфорнії 6 січня 2019 року.

У США оголосили номінантів на «Золотий глобус» — щорічну премію голлівудської Асоціації іноземної преси.

Вручення нагород відбудеться в Каліфорнії 6 січня 2019 року. Про це повідомляє Variety.

Читайте такожВенеціанський кінофестиваль-2018: найкращі виходи на червоній доріжці (фото)

На премію в категорії «Найкраща драма» номіновані фільми «Зірка народилася», «Чорна пантера», «Якщо Біл-стріт могла б заговорити», «Чорний клановець» і «Богемська рапсодія». На нагороду в категорії «Найкращий режисер претендують Альфонсо Куарон за фільм «Рим», Бредлі Купер («Зірка народилася»), Пітер Фарреллі(«Зелена книга»), Спайк Лі («Чорний клановець») і Адам Маккей («Влада»).

Бредлі Купер також висунутий на премію в номінації «Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі». Крім нього, у список увійшли Віллем Дефо за фільм «Ван Гог. На порозі вічності», Лукас Хеджес («Стерта особистість»), Джон Девід Вашингтон («Чорний клановець») і Рамі Малек («Богемська рапсодія»).

На нагороду в номінації «Найкраща актриса в драматичному фільмі» претендують Ніколь Кідман («Час відплати»), Леді Гага («Зірка народилася»), Гленн Клоуз («Дружина»), Розамунд Пайк («Приватна війна») і Мелісса Маккарті («Чи зможете ви мене пробачити?»). В номінації «Найкращий анімаційний фільм» представлені: «Суперсімейка-2», «Острів собак», «Ральф проти інтернету», «Мірай з майбутнього» та «Людина-павук: Через всесвіти».

В номінації «Найкращий драматичний серіал представлені: «Американці», «Охоронець», «Повернення додому», «Вбиваючи Єву», «Поза». На «Глобус» як «Найкращий комедійний серіал» претендують: «Баррі», «У кращому світі», «Жартую», «Метод Комінски», «Дивовижна місії Мейзел».

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явився перший тизер історичного фільму «Захар Беркут», знятому українським режисером Ахтемом Сеітаблаєвим і його американським колегою Джоном Винном.