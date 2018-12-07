LP випустила довгоочікуваний альбом «Heart to Mouth»

Сьогодні артистка випустила свій новий повноформатний реліз «Heart to Mouth» — п'ятий в її кар'єрі, однак тільки перший в статусі поп-зірки.

Американська співачка Лаура Перголіцци, яка виступає під псевдонімом LP, довгий час була відома лише як автор пісень для Ріанни і Крістіни Агілери, однак три роки тому голосно заявила про себе альбомом «Lost on You».

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Сьогодні артистка випустила свій новий повноформатний реліз «Heart to Mouth» — п'ятий в її кар'єрі, однак тільки перший в статусі поп-зірки.

«Коли я сідаю перед мікрофоном і починаю складати мелодії, я відчуваю, як моє серце безпосередньо з'єднується з моїм ротом. У минулому я відчувала себе частиною міста, люди на вулицях якого потребували моєї уваги.

Тепер я відчуваю, що переді мною розкрилася широке шосе для спілкування з усім світом і я можу ділитися своїми емоціями з величезною кількістю людей. Але чи то сумні пісні або святкові гімни, всі вони народжуються в одному і тому ж місці — в моєму серці», — розповіла співачка про нову платівку.

Як повідомляв УНІАН, артистка приїде в Україну з новою програмою 19 квітня. Зазначимо, що концерти LP у квітні також заплановані у Львові, Одесі та Харкові. Минулого року американка встигла виступити в Києві кілька разів. В кінці червня співачка зібрала повний клуб Stereo Plaza, а в грудні підкорила столичний Палац спорту.