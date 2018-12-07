Вдова Гайдая прокоментувала «домагання» режисера до зірки "Кавказької полонянки"

У жовтні цього року актриса Наталія Варлей випустила книгу-автобіографію «Канатоходка». В одній із глав вона повідала про домагання Гайдая.

Актриса і вдова кінорежисера Леоніда Гайдая Ніна Гребешкова прокоментувала уривок з автобіографії Наталії Варлей. Виконавиця головної ролі у фільмі «Кавказька полонянка» у своїй книзі написала про те, що під час зйомок режисер намагався поцілувати її.

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«Нехай пише. 50-річчя „Діамантової руки“ відзначали нещодавно, а „Кавказьку полонянку“ зняли ще раніше. Що зараз про це говорити? Я не знаю, правда чи ні. Мені не цікаво», — заявила «Ридусу» Гребешкова.

У жовтні цього року актриса Наталія Варлей випустила книгу-автобіографію «Канатоходка». В одній із глав вона повідала про домагання Гайдая. Як пише артистка, після святкування дня народження Олександра Дем'яненка, який грав Шурика, режисер проводив її до готельного номера і увійшов всередину.

«Ми сіли, я на краєчок стільця, а Леонід Іович у крісло біля вікна — навпаки. Ситуація була більш ніж незграбна... Я почала заповнювати паузу, щось лепеча про день народження Сашка, про завтрашні зйомки... І тут у коридорі пролунав гучний звук квапливих кроків і зупинилася в дверях Ніна Павлівна... (дружина Леоніда Гайдая). Я від збентеження не знайшла нічого розумнішого, ніж заявити: „Ми говоримо про роботу!“ Ніна Павлівна мовчки вийшла», — згадує Варлей.

Після цього, за словами артистка, Гайдай пішов на вихід, але «несподівано сам закрив двері зсередини, повернувся і спробував мене поцілувати.

«Я була дівчина циркова, сильна, з моментальною реакцією, тому в одну секунду я Гайдая не тільки відштовхнула, але й виштовхнула з кімнати, зачинила двері і замкнула її на ключ», — пише Варлей.

У книзі також йдеться, що інцидент ніяк не вплинув на подальшу співпрацю режисера і актриси.