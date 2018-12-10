Стали відомі ведучі Євробачення-2019 в Ізраїлі

Супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль можуть стати ведучими музичного конкурсу «Євробачення-2019», який відбудеться в Ізраїлі. Про це написали на неофіційному сайті конкурсу.

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Рафаелі та Таль будуть основними ведучими, у них буде ще кілька помічників. Наразі їхні кандидатури будуть узгоджені з Європейським мовним союзом, після чого імена ведучих оголосять офіційно. Очікується, що це відбудеться в січні 2019 року.

Ізраїль прийме музичний конкурс Євробачення після того, як представниця цієї країни Нетта Барзілай в 2018 році здобула перемогу в Лісабоні. Півфінали конкурсу відбудуться 14 і 16 травня, фінал відбудеться 18 травня.

Раніше Європейський мовний союз оголосив, що в конкурсі в 2019 році змагатимуться представники 42 країн. У число фіналістів автоматично потрапили співаки з Ізраїлю, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії.