Українська ведуча вийшла у світ з новонародженим сином (фото)

Валентина Хамайко з'явилася на заході Маші Єфросиніної з новонародженим сином.

У Києві відбувся благодійний вечір Charity Weekend.Public talkз Надею Дорофєєвої. На ньому побувала і Валентина Хамайко зі своїм новонародженим сином. Телеведуча сиділа в першому ряду з чотириденним малюком і п'ятирічною донькою Мирославою.

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Незважаючи на те, що на заході Маша Єфросиніна і Надя Дорофєєва говорили в мікрофон, син Валентини не плакав, а спокійно спав у колясці.

Увечері 5 грудня Валентина Хамайко вчетверте стала мамою. У столичному пологовому будинку на світ з'явився син української телеведучої та її чоловіка спортсмена і віце-президента Федерації триатлону України. Андрій Оністрат, чоловік Валентини, повідомив про подію на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував зворушливий відеоролик, на якому телеведуча тримає новонародженого і вже встигає домовлятися з колегами про майбутні зйомки.