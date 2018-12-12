У мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Годзилла: Король монстрів" (відео)

У сиквелі знялися Віра Фарміга, Кен Ватанабе, Чарльз Денс, Міллі Боббі Браун. Прем'єру стрічки призначено на травень 2019 року.

На каналі Movieclips Trailers в YouTube опублікували другий трейлер фільму "Годзилла: Король монстрів".

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Це продовження стрічки "Годзілла", яка вийшла в 2014 році. За сюжетом людству доведеться боротися з величезною древнім істотою.

У сиквелі знялися Віра Фарміга, Кен Ватанабе, Чарльз Денс, Міллі Боббі Браун. Прем'єру стрічки призначено на травень 2019 року.