Бейонсе виступила на весіллі дочки індійського мільярдера (відео)
11:23, 13 грудня 2018Світ
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Артистка порадувала публіку такими хітами, як Perfect і Crazy In Love.
Бейонсе виступила на весіллі дочки індійського мільярдера
Співачка Бейонсе удостоїлася честі стати зірковою гостею на весіллі найбагатшого бізнесмена Індії за версією Forbes.
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Як відомо, батько нареченої, Мукеша Амбані, — впливовий мільярдер і власник компанії Reliance Industries.
До речі, вже на сцені перед гостями Бейонсе була у звичних концертних комбінезонах і боді. Артистка порадувала публіку такими хітами, як Perfect і Crazy In Love.
Серед гостей пари - екс-кандидат у президенти США Хілларі Клінтон, колишній американський держсекретар Джон Керрі.
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