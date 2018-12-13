Бейонсе виступила на весіллі дочки індійського мільярдера (відео)

Артистка порадувала публіку такими хітами, як Perfect і Crazy In Love.

Співачка Бейонсе удостоїлася честі стати зірковою гостею на весіллі найбагатшого бізнесмена Індії за версією Forbes.

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Як відомо, батько нареченої, Мукеша Амбані, — впливовий мільярдер і власник компанії Reliance Industries.

До речі, вже на сцені перед гостями Бейонсе була у звичних концертних комбінезонах і боді. Артистка порадувала публіку такими хітами, як Perfect і Crazy In Love.

Серед гостей пари - екс-кандидат у президенти США Хілларі Клінтон, колишній американський держсекретар Джон Керрі.