Джонні Деппа застали за поцілунками із невідомою білявкою (фото)

Шанувальники зірки вже подумали, що Депп оговтався після скандального розлучення.

У мережі з'явилися знімки 55-річного голлівудського актора Джонні Деппа, який цілується з таємничою незнайомкою.

Шанувальники зірки вже подумали, що Депп оговтався після скандального розлучення з Ембер Херд і знайшов нову пасію.

Однак, незабаром з'ясувалося, що таємнича незнайомка – подруга актора і ведуча одного з благодійних аукціонів Alice cooper's Christmas Pudding Show, в якому знаменитість брав участь.

На сторінці Летиції в Instagram також з'явилося коротке відео з аукціону, на якому зображений Джонні Депп.

В коментарях передплатники написали про те, що Депп відмінно виглядає, незважаючи на те, що його зовнішній вигляд лише місяць тому нажахав фанатів актора. Раніше ми повідомляли, що до перезапуску готують відому кінострічку про "Піратів Карибського моря", однак, уже без Деппа в одній з головних ролей.