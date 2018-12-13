Міс Всесвіт-2018: красуні влаштували шоу в купальниках (фото)

У конкурсі беруть участь представниці 94-х країн.

У Бангкоку проходить конкурс краси Міс Всесвіт-2018. Цього разу учасниці влаштували шоу в купальниках.

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У конкурсі беруть участь представниці 94-х країн. Нагадаємо, в минулому році конкурсанток було 92.

Вже через кілька днів найгарнішу дівчину Всесвіту виберуть в 67-й раз. Кілька днів тому учасниці конкурсу представили світу свої національні костюми, потім влаштували костюмоване шоу, поставши перед глядачами в образі тварин або фруктів, а в цей раз дефілювали у купальниках.