Брутальний Джейсон Момоа та елегантна Ніколь Кідман: відбулася прем'єра "Аквамена" (фото)

Перед фотокамерами Момоа брутально виконав танець Аквамена з тризубом.

Виконавець головної ролі у фільмі "Аквамен" Джейсон Момоа відвідав вчора прем'єру картини разом з 51-річною дружиною (колишньою дружиною Ленні Кравіца) Лізою Боні.

Брутальний Джейсон постав у всьому чорному: довгому смокінгу, футболці і брюках. На шиї у нього був кулон у вигляді черепа на товстому ланцюжку.

Ліза теж одягла сукню чорного кольору з яскравим червоним декором-бахромою і чорні ботильйони. Разом вони виглядали дуже гармонійно.

Волосся недбало зібрала в об'ємну зачіску, а вуха прикрасила довгими сережками. Перед фотокамерами Момоа брутально виконав танець Аквамена з тризубом.

На прем'єрі також були присутні і інші виконавці ролей: Ніколь Кідман у кремовій сукні з оголеними плечима і Ембер Херд у відвертому напівпрозорому платті.