"Ніхто ще не бачив королеву в такому гніві»: Єлизавета ІІ відчитала Меган Маркл — ЗМІ

Зустріч королеви з герцогинею сталася на тлі повідомлень про ворожнечу між Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Після того, як Кейт Міддлтон відвідала Букингемскский палац, з'явилася інформація про те, що королева Єлизавета II викликала до себе Меган Маркл і суворо її насварила.

Про це пишуть американське видання Star і австралійське New Idea, передають Факти.

Як стверджує інсайдер, особистий секретар королеви організував зустріч Її Величності з вагітною герцогинею Сассекською.

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«Це була справжня догана... Королева сказала Меган, що вона „знищує Гаррі“, стаючи між ним і його братом Вільямом з його дружиною Кейт. Ніхто в палаці ще не бачив королеву в такому гніві!» — повідомляє джерело.

Зустріч королеви з герцогинею сталася на тлі повідомлень про ворожнечу між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, у тому числі про те, що Меган довела Кейт до сліз, а також про те, що вона обійшлася грубо з помічниками герцогині Кембриджської. Після цього Кейт заявила, що така поведінка є неприйнятною.

«Це мій персонал і я сама з ними розмовляю», — заявила дружина принца Вільяма дружині принца Гаррі.

Як відомо, Гаррі і Меган зараз готується до переїзду з Кенсінгтонського палацу, де вони жили по сусідству з Кейт і Вільямом, в заміський маєток Фрогмор-хаус.

«Це повний хаос. Всі сподівалися, що сім'ї принців будуть жити у гармонії. Але вони стають лише все більш відстороненими...» — стверджує інсайдер.

Все це не робить 92-річну королеву щасливішою.

«Для Меган встановили нові правила, в число яких входить не засмучувати Кейт і Вільяма, а також їх співробітників», — пише преса.

Меган була приголомшена, але залишила королеву з гордо піднятою головою.