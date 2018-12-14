Названо найвисокооплачуванішу модель 2018 року (фото)

Дохід Кендалл Дженнер склав $22,5 млн за 12 місяців.

Видання Forbes склало традиційний список найвисокооплачуваніших моделей. У 2018 році першу позицію з великим відривом від усіх зайняла Кендалл Дженнер.

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Її дохід склав $22,5 млн за 12 місяців. Американська 23-річна модель вже другий рік поспіль утримує першість, потіснивши Жизель Будхен, що раніше протягом 15 років займала лідируючу позицію, зазначає Vogue.

Завдяки співпраці з такими компаніями, як Swarovski, Adidas і Estee Lauder, друге місце дісталося Карлі Клосс – модель заробила $13 млн і показала свій кращий результат за десятирічну кар'єру. Третє місце розділили Кріссі Тейген і Розі Хантінгтон-Уайтлі – кожна з них заробила по $11,5 млн.

В цьому році Бюндхен спустилася на 4-ту сходинку з доходом в $10 млн., розділивши її з Кара Делевінь. У список також потрапили Джіджі Хадід, з доходом в $9,5 млн, за нею слідує її сестра Белла Хадід, яка заробила $8,5 млн. Замикають рейтинг Джоан Смоллс ($8,5 млн.) і Даутцен Крус ($8 млн).