Лукашенко обурило скасування реп-концерту в Білорусі

Раніше в Мінську скасували концерт російського колективу IC3PEAK через "низький художный рівень».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками російського медійного співтовариства прокоментував скасування концерту не названого відомого репера в Білорусі.

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Про це повідомляє «РГ». Не виключено, що мова велася про Элджея. У будь-якому випадку, глава країни зажадав розібратися, кого не пустили з концертом до Мінська, і закликав не забороняти концерти. «Я сам той ще матюкальник. Але прилюдно не висловлююсь», - зізнався він.

Раніше в Мінську скасували концерт російського колективу IC3PEAK через "низький художный рівень».