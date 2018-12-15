Прокуратура Іспанії звинуватила Шакіру в несплаті майже 15 мільйонів євро податків

Тепер слідчий суддя повинен вирішити, чи є достатньо доказів, щоб притягнути Шакіру до суду.

Влада Іспанії звинувачує колумбійську поп-зірку Шакіру в ухиленні від сплати податків на суму майже 15 мільйонів євро.

Іспанські податкові органи, провівши розслідування, прийшли до висновку, що в 2012-2014 роках співачка не сплатила близько 14,5 млн євро, пише dw.com.

Крім цієї суми, з неї вимагають відсотки, в загальній складності претензії іспанських фіскальних органів складають 19,4 млн євро.

Прокуратура в Барселоні в п'ятницю, 14 грудня, висунула проти Шакіри звинувачення в шести податкових злочинах.

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Зокрема, стверджується, що співачка протягом трьох років вказувала в якості свого офіційного місця проживання Багамські острови, хоча насправді жила в Іспанії зі своїм цивільним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке.

Прокурори наполягають на тому, що основним місцем перебування Шакіри була саме Іспанія, спростовуючи твердження адвокатів, що більшу частину часу вона проводила в поїздках по всьому світу.

Тепер слідчий суддя повинен вирішити, чи є достатньо доказів, щоб притягнути Шакіру до суду.

Раніше УНІАН повідомляв, що податкова служба Іспанії запідозрила колумбійську співачку Шакіру в несплаті податків і направила скаргу в прокуратуру. За іспанським законодавством за таку несплату співачці може загрожувати штраф і дворічне ув'язнення.