Соцмережі сколихнула колона білих фур біля Кремля
03:49, 14 березня 2015Світ
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До будівлі Кремля у центрі Москви з'їхалися білі вантажівки, схожі на ті, якими росіяни возять "гуманітарну допомогу" на Донбас.
До будівлі Кремля у центрі Москви з'їхалися білі вантажівки, схожі на "гумконвой" / Facebook
Тому увесь вечір п'ятниці 13-го користувачі соцмереж з'ясовували, для чого приїхали фури до резиденції Путіна, якого вже тиждень шукає увесь світ, пише ТСН.
Хтось жартує, що це російський президент вивозить свої статки і дорікає Януковичу, що той вивіз із собою лише дві вантажівки добра.
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Серед іншого кажуть, що Путін зібрався до Ростова — знову ж таки алюзія на колишнього українського президента-втікача.
Втім, у соцмережах є і більш прозаїчні пояснення тому, що відбувається, які зводять нанівець усю інтригу. Мовляв, це звозять сцені для святкування річниці анексії Криму.
Допис by Serg Stroy.
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