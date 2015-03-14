Соцмережі сколихнула колона білих фур біля Кремля

Тому увесь вечір п'ятниці 13-го користувачі соцмереж з'ясовували, для чого приїхали фури до резиденції Путіна, якого вже тиждень шукає увесь світ, пише ТСН.

Хтось жартує, що це російський президент вивозить свої статки і дорікає Януковичу, що той вивіз із собою лише дві вантажівки добра.

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Серед іншого кажуть, що Путін зібрався до Ростова — знову ж таки алюзія на колишнього українського президента-втікача.

Втім, у соцмережах є і більш прозаїчні пояснення тому, що відбувається, які зводять нанівець усю інтригу. Мовляв, це звозять сцені для святкування річниці анексії Криму.