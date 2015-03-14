Соцмережі сколихнула колона білих фур біля Кремля

03:49, 14 березня 2015
Світ
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До будівлі Кремля у центрі Москви з'їхалися білі вантажівки, схожі на ті, якими росіяни возять "гуманітарну допомогу" на Донбас. 

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Тому увесь вечір п'ятниці 13-го користувачі соцмереж з'ясовували, для чого приїхали фури до резиденції Путіна, якого вже тиждень шукає увесь світ, пише ТСН.

Хтось жартує, що це російський президент вивозить свої статки і дорікає Януковичу, що той вивіз із собою лише дві вантажівки добра.

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Серед іншого кажуть, що Путін зібрався до Ростова — знову ж таки алюзія на колишнього українського президента-втікача. 

Втім, у соцмережах є і більш прозаїчні пояснення тому, що відбувається, які зводять нанівець усю інтригу. Мовляв, це звозять сцені для святкування річниці анексії Криму.

Допис by Alex N Alex Noyt.
Допис by VYacheslav Sadovnychyi.
Допис by Serg Stroy.
Допис by Grani.Ru.

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