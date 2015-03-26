Одна людина загинула і троє поранені внаслідок вибуху біля редакції журналу в Туреччині

Вибуховий пристрій спрацював на третьому поверсі шестиповерхової офісної будівлі, коли співробітник відкрив двері, повідомляє Дождь із посиланням на Hürriyet.

Вибуховий пристрій спрацював на третьому поверсі шестиповерхової офісної будівлі, коли співробітник відкрив двері. Особа загиблого вже встановлена, постраждалі направлені в лікарні.

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Вибуховою хвилею знесло внутрішні перекриття, а також частину зовнішньої стіни будівлі.

Зараз місце події оточене співробітниками поліції, а вулиці перекриті. Поліцейські вилучають записи камер спостереження.

За даними єгипетського видання Ahram Online, журнал «Адимлар» (дослівно: «Кроки» або «Сходи») підтримував зв'язки з турецьким суннітським фундаменталістським угрупованням «Великий східний фронт ісламських набігів».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині поліція застосувала водомети і сльозогінний газ під час протестів проти ісламізації освіти.