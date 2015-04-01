У Франції спростували виявлення відео з останніми секундами перед катастрофою A-320

За словами представника жандармерії Жан-Марка Менікіні (Jean-Marc Menichini), які наводить CNN, ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Lenta.ru.

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Він зазначив, що на місці авіакатастрофи були знайдені мобільні телефони, проте дані з них ще не вивчені.

Відповідаючи на запитання, чи міг хтось з учасників пошукової операції передати карту пам'яті пристрою представникам ЗМІ, Менікіні сказав, що ні.