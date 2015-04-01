У Франції спростували виявлення відео з останніми секундами перед катастрофою A-320
11:18, 01 квітня 2015Світ
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У Франції спростували повідомлення про виявлення мобільного телефону з відео, записаного в останні секунди падіння Airbus A-320 в салоні лайнера.
Дані з мобільних телефонів пасажирів ще не вивчені / wikimedia
За словами представника жандармерії Жан-Марка Менікіні (Jean-Marc Menichini), які наводить CNN, ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє Lenta.ru.
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Він зазначив, що на місці авіакатастрофи були знайдені мобільні телефони, проте дані з них ще не вивчені.
Відповідаючи на запитання, чи міг хтось з учасників пошукової операції передати карту пам'яті пристрою представникам ЗМІ, Менікіні сказав, що ні.
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