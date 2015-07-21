ЗМІ: Турецька розвідка неодноразово попереджала про теракти, які готували у державі бойовики ІД

Національна розвідувальна організація Туреччини неодноразово попереджала співробітників правоохоронних органів країни про теракти, які готувалися.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Hurriyet Daily News.

За її даними, турецька розвідка мала у своєму розпорядженні інформацію про те, що семеро бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" (ІД) пробралися на територію республіки з сусідньої Сирії і готуються зробити в країні серію терактів. Імена підозрюваних, серед яких було три жінки, були передані службам безпеки.

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Згодом, як зазначає видання, була проведена спецоперація в ряді міст, включаючи Стамбул, Анкару, Конью, Ізмір і Шанлиурфу. Було затримано 97 осіб. Однак, за останніми даними, поліцейським не вдалося знайти і знешкодити всіх терористів.

Нагадаємо, минулого понеділка терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля входу в будівлю Культурного центру Амара в повіті Суруч провінції Шанліурфа. Тут проживають близько 300 молодих людей, представників Федерації молодіжних товариств соціалістів.

За даними газети, вибух прогримів під час виступу студентів цієї організації, планували оголосити пресі про те, що вони збираються поїхати відновлювати сирійське місто Кобані, яке протягом кількох місяців перебував під контролем ІД. В результаті теракту 32 людини загинули, близько ста отримали поранення.

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Напередодні в Суручі відбувся мітинг, на якому його учасники звинуватили турецький уряд у підтримці екстремістів ІД своєю бездіяльністю. Однак прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу відкинув ці звинувачення. "Туреччина і Партія справедливості і розвитку (правляча партія) ніколи не мали жодних зв'язків з терористичними організаціями, а також ніколи не виявляли до них терпимості", - підкреслив прем'єр-міністр.