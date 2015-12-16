Іранський генерал таємно зустрівся з Путіним у Москві - ЗМІ

Візит Сулеймані, повідомляє 16 грудня іранське агентство Fars з посиланням на неофіційні джерела, відбувся минулого тижня. У Москві генерал, за даними співрозмовників агентства, пробув у загальній складності три дні, пише Медуза.

На зустрічі Сулеймані з Путіним, повідомили джерела Fars, також були присутні високопоставлені представники Міноборони РФ.

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Учасники обговорювали питання, підняті на переговорах Путіна з духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, а також ситуацію в Сирії, Іраку, Ємені та Лівані.

Офіційні представники Корпусу вартових ісламської революції прокоментувати повідомлення про візит Сулеймані до Москви відмовилися. У Кремлі також не підтвердили факт візиту генерала.