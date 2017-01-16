Смоленська катастрофа: Росія передала Польщі записи переговорів з літака Качиньського

Про це повідомили у прес-службі посольства РФ в Польщі.

Зазначається, що записи мовного самописця польського президентського літака "неодноразово перевірялися у присутності польських представників за участю польських експертів".

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"Після додаткових шумоочисток були передані польській стороні для проведення фоноскопічних експертиз та складання стенограми переговорів", - йдеться у повідомленні, при цьому дата передачі записів не вказана.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі у російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.

Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента. Незабаром Польща відновила розслідування катастрофи.